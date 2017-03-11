經典賽無緣晉級 柯P：蓋巨蛋能打更好？

我要評比

中華隊兵敗首爾，連3場輸球，無緣晉級經典賽下一輪賽事。台北市長柯文哲今早被問到中華隊表現如何？他說：「連輸3場當然表現不好，這還要問嗎？」

媒體追問，如果大巨蛋蓋好，是不是能夠提升台灣棒球水準？柯則反問，蓋個巨蛋會打得更好嗎？

(中時)