美最新航母防禦力 英媒：在中俄面前只是靶子
美國總統川普日前造訪維吉尼亞州的造船廠，視察建造中昂貴的航空母艦「福特號」（Gerald R. Ford），他希望推動美國歷史上最大規模的軍事建設，打算將國防經費增加540億美元，並將現有的10艘航空母艦增至12艘。根據《中評社》報導，英媒稱讓特朗普得意的美軍航母，實際抗攻擊能力很脆弱，在中俄等國近年開發的新型武器面前，美軍的航母「只是靶子」。
路透社稱，全球只有美國以航母為基礎制定海軍戰略，雖然10艘現役航母規模是中國、俄羅斯等主要軍事對手的10倍，但是中俄各國近年來積極開發新型武器，在這些新武器面前，美軍的航母「只是靶子」。
俄羅斯、中國、伊朗等國擁有時速達數百英里的超空泡魚雷。這種武器雖然無法精確制導，但如果直線瞄准打擊軍艦，軍艦很難躲避。且「福特號」航母實際還存在許多缺陷，目前還是個「失敗的系統」許多高新技術系統仍無法運作，其中包含電磁阻攔裝置。
長期供職於採購部門的前美國防部官員斯普瑞曾批「每造一艘福特級航母，就會為美軍的防禦能力扯點後腿。」前美國海軍部長雷·馬布斯也表示，福特號是造艦的反面典型「一切能犯的錯全犯了」。
(中時電子報)
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