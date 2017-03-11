PGA》潘政琮Valcpar淘汰 海德溫後9洞29桿躍第1

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潘政琮Valspar錦標賽無綠晉級。(美聯社資料照)

在佛州進行的美巡Valsan錦標賽11日打完第2輪，潘政琮與多位名將美國湯瑪斯、華森，南非「轟炸機」艾爾斯等人，都意外被淘汰。潘政琮前兩輪交出73、74桿的總桿147桿(+5)，高於晉級線5桿出局。

「5字頭俱樂部」成員海德溫，靠著後9洞29桿衝至領先。(美聯社資料照)

加拿大30歲好手海德溫，1月在創建者挑戰賽第3輪飆出59桿，成為美巡史上第8位「5字頭俱樂部」成員。11日次輪前9洞表現平平，揮出2鳥1柏忌35桿(+1)，但後9洞大爆發，第10洞至第14洞連抓5鳥後，第17洞3桿洞再進帳1鳥，交出29桿(-6)，這輪交出64桿(-7)，以總桿132桿(-10)躍居領先。

(中時電子報)