又是三寶？轎車凌晨撞進7-11毀用餐區
又有轎車撞超商，「爆料公社」有網友貼文，凌晨有小轎車撞進朋友開在五甲的7-11，用餐區幾乎全毀，幸好當時用餐區沒客人，否則可能就被三寶收了!照片中滿地玻璃碎片，網友紛紛直呼太誇張「就說沒得來速了，還硬要給人家得來速!」
「爆料公社」有網友貼出超商被轎車撞得面目全非的圖片，並寫道「三寶真的無所不在，這是朋友開在五甲的7-11，今天凌晨發生的，還好用餐區沒客人，不然可能被三寶收了..」
網友紛紛留言「酒駕吧」、「太扯了吧」、「什麼時候便利商店也有得來速了？」、「就說沒得來速了，還硬要給人家得來速」、「還好沒人在買東西」、「大夜都嚇到魂飛魄散了吧」、「有點扯，一不小心就可能被三寶提前收走了！」、「三寶真的無所不在」、「7-11得來速點餐喔？」、「如果命中中島櫃我看賠得更多了...」、「撞錯間了，之前都是全家被撞到開花」、「停好，停滿，看到我也醉了~」、「三寶表示：車子自己衝進去的、不是三寶錯」。
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(中時電子報)
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