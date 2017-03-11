中華郵政與陸支付寶 擬4月推跨境支付
配合行政院擴大投資方案，中華郵政報告今天指出，將推「購建郵政局所計畫」擬投資新台幣33億多元；推跨境支付民國106年第2季開辦，首家合作機構為大陸支付寶。
立法院交通委員會13日將審查中華郵政股份有限公司（簡稱中華郵政）營業預算，邀請中華郵政董事長翁文祺進行業務計畫與營業預算報告。
中華郵政報告指出，為便利台灣地區買家持郵政金融卡在大陸地區購物網站消費付款，及便利陸客使用大陸支付機構帳戶在中華郵政所屬的郵政商城等賣家會員消費付款，規劃透過財金公司跨境電子支付服務平台轉接、清（結）算及技術支援服務，與境外支付機構合作，辦理跨電子支付業務。
報告表示，目前首家合作機構為大陸支付寶，預計106年第2季（4月到6月）開辦。
配合行政院推動擴大投資方案，報告指出，將提供顧客舒適用郵環境，提高資產經濟效益與服務品質，擬購置房地13處及興建局屋13處，預計投資33億8234萬2000元。
備受矚目的郵政物流園區（機場捷運A7站）建置計畫，報告指出，這項計畫在103年到109年預計投資220億7800萬元，106年投資34億3900萬2000元，預計完工啟用時間，108年郵政物流中心、109年北台灣郵件作業中心及資訊中心，110年訓練中心及工商服務中心。1060311
(中央社)
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