美國基建崩潰 股神老家柏油路也鋪不起
美國總統川普首次國會演說除了要求大增國防支出外，最受人矚目的就是要求一兆美金的基礎建設預算。看起來很多，不過專家卻認為川普的承諾的金額太少也可能太晚了，就連股神巴菲特的家鄉內布拉斯加州的奧馬哈市，經費困窘到連柏油路也鋪不起了。
根據紐約時報報導，奧馬哈市民看到工程車進駐以為年久失修的道路總算要翻新了，沒想到等到的卻是古早時代的碎石路，居民發火抱怨不已，而這一切都肇因於資金不足，而且是數十年來的宿疾。目前碎石路不算多，但是已經蔓延到奧馬哈的市中心，至於其他坑坑洞洞的柏油路，依然沒有資金來維修。
川普提出的一兆美元呢?那些聯邦經費主要分配在州際高速公路、大型橋梁、水壩與機場等重大項目，當然前提是國會通過這筆預算。無論如何，該筆聯邦預算不會下放到奧馬哈的街道上。最後，奧馬哈市府的解決之道，是與市民各承擔一半的修繕柏油路費用，這又讓當地居民忿忿不平，畢竟他們一毛錢的稅都沒少繳。
美國基礎建設年久失修的問題有多嚴重呢?根據美國土木工程師學會估計，到2020年美國橋梁、隧道、道路、機場等基礎建設，需要3.6兆美元經費，光是修繕高速公路與橋梁就需要超過8千億美元經費，這只是修繕而已不是新建喔!不過美國政府也很難拿出足夠經費。所以川普一兆美金的宏遠計劃分配到廣闊的美國依然是杯水車薪。
(中時電子報)
文章來源：紐約時報
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