日本櫻花荷蘭鬱金香 柯文哲盼台北成杜鵑花城
北市府今年首度與台灣大學合作，結合校方行之有年的「杜鵑花節」以及公私部門資源，打造為期1個月的「台北杜鵑花季」。市長柯文哲、校長楊泮池今早一起出席開幕典禮，柯強調，每個城市都有它的特色，希望台北市杜鵑花城的印象能夠且戰且走、慢慢塑造出來。
柯文哲說，他自己念過台大，對杜鵑花節當然有印象，「花很漂亮啊！」今年首度打造成杜鵑花季，他認為，這代表一種公私協力的模式，由市府作為平台，結合台大、台師大、台科大、公館商圈、溫羅汀獨立書店、live house，甚至市府內公園處、自來水處，先看他們可以做什麼，缺的市府再補上去，藉此撐起一個月的花季活動。
他認為，每個城市都有它的特色，例如日本的櫻花、荷蘭鬱金香等，台北市杜鵑花城的印象要變成怎麼樣，今年還是第一屆，就且戰且走、慢慢塑造。
除杜鵑花季，北市府也與台大合作，分三期工程重現瑠公圳。楊泮池表示，瑠公圳在台大校內的舟山路有一段，快到醉月湖也有一段，第一期復育工程已經開始，未來小椰林大道會有一條親水的水道。工程都完工後，讓台北市、台大校園都更有文化氣息，不過整個工程可能需要好幾年時間。
(中時)
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