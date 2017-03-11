3月11日中視午間新聞速速報
乳瑪工廠 乳瑪琳過期重製 勒令下架
知名人造奶油品牌乳瑪琳，驚傳使用過期回收奶油，桃園地檢署發現遠東油脂公司，使用過期無水奶油，甚至回收過期的乳瑪琳，重新加工製造19項產品將近906噸，預估863噸已經流入市面。}
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槿惠中韓 反制薩德? 解放軍彈頭曝光
南韓總統朴槿惠遭彈劾下台，面臨總統空缺的緊急狀況，全軍應加強警戒。南韓落實部署薩德導彈防系統後，解放軍首度曝光有「關島速遞」之稱的東風-26導彈彈頭。反制薩德的意味濃。}
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週四再冷 今回暖 下週三起北部降溫
週六天氣好轉，各地氣溫回升；北台灣轉為多雲、中南部多雲時晴、東半部仍短暫雨的天氣型態，但下週一晚間預測有新一波的東北季風南下，氣溫下降還會降雨，一路影響到週四。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播蔣育圻播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
關鍵字：薩德
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