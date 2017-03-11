男子12樓墜樓 頭顱破裂死亡

35歲鄭姓男子今（11日）清晨6時許，在新北市中和住處12樓頂墜樓，鄭男頭顱破裂、腦漿四溢，警消獲報抵達，發現鄭男已明顯死亡，無須送醫。鄭父向警方說，兒子去年與女友分手後罹患憂鬱症，需吃藥控制。詳細死因待檢警進一步釐清。

警方調閱監視器發現，鄭男獨自一人搭電梯至頂樓，在頂樓待了不到10分鐘，隨即墜樓身亡。鄭父說，昨晚兒子睡覺時還有去房內查看，沒想到他居然會想不開，兒子罹患憂鬱症後都有定期就診吃藥。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)