綠島油污染 環署啟動緊急應變

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環保署今天表示，昨晚收到綠島海岸疑似遭不明船舶偷排廢油致污染一事後，已經啟動緊急應變機制，今天也已投入人力物力開始執行清污作業。

綠島鄉民俞明宏在社群臉書貼文指出，可疑船隻3月9日10時至10時30分曾經通過綠島，整個綠島北面的海岸線與海底都被重油汙染，拜託中央趕快出手相救，才有辦法清除這場浩劫。

行政院環境保護署表示，昨晚獲報後第一時間即聯繫台東縣環保局備妥清污器材，同時啟動開口合約協助台東縣政府，請協力廠商今天赴現場清污，並協調海巡署提供人員資材，共同執行油污清除作業。

環保署說，水質保護處劉副處長瑞祥也已率同仁赴台東處理，將會同台東縣環保局長謝清泉共同前往綠島，也派請海洋油污染應變專家一同前往提供專業諮詢，同時啟動海洋油污染模擬及運用衛星資源等科學工具，搭配交通部AIS船舶辨識系統，追查回溯可能的污染來源。

環保署表示，綠島擁有豐富的海洋資源，為儘速回復當地海洋環境，對於除污經費及應變器材的支援無上限，也希望透過各項線索找出污染者給予嚴懲，絕不寬貸。

環保署呼籲民眾在除污作業期間勿靠近污染區域，以維護自身安全，並避免造成二次污染。1060311

(中央社)