海龜陳屍沙灘 專家疑為赤蠵龜
海巡署四一岸巡大隊今天表示，昨天接獲民眾通報，有海龜擱淺在沙灘上，不過海巡人員趕到時，海龜已經死亡。經專家學者研判，死亡的可能是赤蠵龜。
海巡署第四一岸巡大隊芳苑安檢所，昨天接獲民眾報案指稱，在海堤發現疑為保育類動物赤蠵龜的屍體，安檢所人員獲報，等到潮水退去後前往查看，發現沙灘上有1隻長約100公分、寬約60公分的海龜屍體，海巡人員協力將海龜屍體移到空曠處安置。
四一岸巡大隊指出，經專家學者研判，死亡的可能是赤蠵龜，主要集中在印度洋的溫暖水域中，在台灣的東西部沿海偶爾可以發現，不過數量不多，至於海龜的死因已交由專家學者解剖研判。呼籲民眾如在岸際或海灘發現受困的鯨豚或綠蠵龜等保育類動物，請立即撥打118報案服務電話。1060311
(中央社)
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