疑誤踩油門 男駕車衝進超商無人傷

我要評比

一名蕭姓男子今天駕車經過高雄市鳳山區林森路時，疑因誤將油門當作煞車，直接衝進一家超商店內用餐區，幸好時值深夜無人在此用餐，沒有人員傷亡。

警方初步調查，22歲的蕭男今天凌晨近3時左右駕車經過林森路時，疑誤將汽車油門當作煞車，導致車輛爆衝撞進超商用餐區。

案發時幸好時值深夜無人在此用餐，蕭男未受傷、酒測值為0，全案由警方調查，賠償事宜由雙方自行協調。1060311

(中央社)