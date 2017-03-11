陸駐日大使：強化美日同盟是冷戰思維

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針對美日2月確認釣魚台適用安保條約，中國大陸駐日大使程永華表示，日方刻意炒作並渲染「中國威脅論」，藉此強化日美同盟，屬於冷戰思維，不利於中日互信和區域穩定。

程永華2010年起擔任中國大陸駐日大使，目前為中國人民政治協商會議全國委員會委員。北京青年報今天報導，程永華受訪談及日本首相安倍晉三2月訪美時與美國總統川普（Donald Trump）確認釣魚台適用美日安保條約。

程永華說，釣魚台是「中國的固有領土」，中日雙方對此有不同主張，2014年11月經磋商達成4點原則共識。其中第3點是雙方同意透過對話磋商防止局勢惡化，建立危機管控機制，避免發生不測事態。

至於安倍與川普確認釣魚台適用美日安保條約，程永華表示，中國大陸已向日方提出交涉，表明「嚴正立場」。

他說，「日方刻意炒作這個問題，或者利用這個問題渲染『中國威脅論』，以此為藉口來強化日美同盟，這是冷戰思維，不利於中日互信，也不利於地區穩定，這是不可取的。」

程永華認為，中美日都應努力將彼此間關係建設成積極、建設性的關係，而不是「拉幫結夥針對誰」。

談到中日關係的複雜之處，程永華說，一方面問題很多，矛盾頻現，需要及時處理，也有交涉抗議；但另一方面，雙方各領域交流合作也很多。中日都希望把握建交45週年契機，推動兩國關係改善。1060311

(中央社)