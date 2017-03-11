港藥局坑人太離譜 結帳240變20萬
香港一些中西藥局詐騙旅客錢財的案件屢見不鮮。據報導，前年1名被坑的中國大陸旅客，付款時由港幣60元（新台幣約240元）變成5萬元（新台幣約20萬元）。
星島日報今天在報導中表示，本地法院昨天審訊這起案件。
據報導，受害人是來自深圳的63歲家庭主婦張秀基。2015年11月29日，她到旺角西洋菜南街一家中西藥局購買2瓶法國品牌「雙飛人」藥水，每瓶售價30元。
付款時，店員告訴張秀基可以用信用卡付款。張秀基簽帳後，店員卻向她說收費是5萬元，每瓶2萬5000元，且拒不退款。
張秀基聽到後情緒失控，店方主動報警，員警後來到場調解。其後，2名店員被起訴詐騙等罪名，案件昨天在九龍城法院進行審訊。
報導表示，2名店員在庭上否認指控，表示當時只是「按錯」銀碼，而且事後已把款項退還到事主的信用卡帳戶。
這起案件仍在審訊中。
香港從英國殖民管治到主權轉移以來，一直都存在一些中西藥局欺騙旅客的問題。這些店鋪大都位於旅客常去的地方，比如尖沙咀、旺角和佐敦道。
除了藥局，詐騙事件也經常發生在相機店。
儘管港府不時派人冒充旅客找出這些黑店，但問題至今未能杜絕，成為香港最大「汙點」。1060311
(中央社)
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