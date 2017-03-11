阿里山花季展開 吉野櫻含苞待放
阿里山櫻花季自10日起展開，雖然森林遊樂區內的吉野櫻仍含苞待放，但今天是花季的第一個假日，上午已有近2000名民眾入園賞花。
嘉義林區管理處表示，阿里山櫻花季自昨天起登場，但森林遊樂區內的吉野櫻仍含苞待放，不過屬於山櫻花系列的河津櫻、緋寒櫻等早已綻放枝頭。
林管處指出，阿里山工作站有一株吉野櫻「櫻王」，目前還在含苞階段，要等到「櫻王」盛開，園區的吉野櫻才會陸續綻放，預計「櫻王」3月下旬才會盛開，因此3月下旬才會進入賞花高潮。
今天是阿里山花季展開的第一個假日，森林遊樂區外售票點從上午6時至10時，已有1947人購票入園賞花。1060311
(中央社)
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