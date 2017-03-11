籃網對小牛 半場林書豪12分率隊領先

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美國職籃（NBA）布魯克林籃網今天作客達拉斯小牛，半場結束籃網49比46領先，林書豪拿下12分2助攻3籃板。

首節林書豪進攻態度就相當積極，第2節開局林書豪在板凳上休息，籃網依舊打出8比2的攻勢。

不過，小牛球星諾威茨基（Dirk Nowitzki）手感加溫，幫助小牛拉近落後分數，加上法瑞爾（Yogi Ferrell）的跳投，終於超前比分，兩隊展開拉鋸戰，而林書豪面對法瑞爾有身高優勢，積極切入獲得犯規，利用罰球幫助籃網穩住領先。1060311

(中央社)