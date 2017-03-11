貧民窟挖到巨寶 疑3000年8公尺法老雕像

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埃及與德國考古學家在開羅貧民窟的地下水中發現淹沒在裡面、高達8公尺、疑似3000多年前埃及法老拉美西斯二世的巨大塑像，埃及官員表示，這是史上最重大的發現之一。

「每日郵報」（Daily Mail）報導，研究人員指出，這可能是描繪法老拉美西斯二世（Pharaoh Ramses II）的塑像，拉美西斯二世於3000多年前統治埃及。

這項被埃及古蹟部盛讚有史以來最重大之一的發現，出土地點鄰近古城赫里歐波利斯（Heliopolis）拉美西斯二世神殿遺跡，赫里歐波利斯位於現代開羅的東部。

埃及古蹟部長安納尼（Khaled al-Anani）表示：「我們先發現雕像的胸部與頭部下半部，現在把頭部移開後發現王冠與右耳部分，還有1個眼部的碎塊。」

考古學家、官員、當地民眾與部分新聞媒體直擊大型起重機將塑像頭部拉出水面的景象。

埃及與德國聯合考古團隊也發現法老塞提二世（Pharaoh Seti II）的真人大小石灰岩塑像上半部，長約80公分，塞提二世是拉美西斯二世的孫子。

專家們現在將先努力找出這些雕像的其他部分，再來尋求修復。

一旦他們成功確認這是拉美西斯二世的雕像，這些文物將被移至預計2018年開幕的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）大廳入口處。（譯者：中央社許湘欣）1060311

(中央社)