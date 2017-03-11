陸生共諜案 柯文哲：校園也有CIA沒什麼奇怪

柯文哲（中）與台大校長楊泮池（左二）參加杜鵑花節開幕儀式。（趙雙傑攝）

台大杜鵑花節今年首次與台北市政府合辦，要讓杜鵑花成為新的城市印象。對於校園中出現共諜一事，市長柯文哲出席開幕式受訪時表示，不要因為1、2個個案，一竿子打翻一船人，「校園內也有CIA」，應用平常心看待；台大校長楊泮池則說，也許真的有這樣的情況，但仍希望不影響兩岸陸生進行學術交流。

台大舉辦杜鵑花節已邁入20年，今年首次與台北市政府合辦，變成城市的杜鵑花季，市長柯文哲致詞時表示，他今年以校友身份回到母校，杜鵑花是他校園生活中最美好的回憶，試著用公私協力的方式，塑造台北市新的城市印象。

台大今天也同時舉辦學系和社團博覽會，讓高中生、新鮮人更認識台大。校長楊泮池表示，台大日前在QS學科領域排名中，5大領域通通進入前50大，有很好的表現，而台大系統也互補有無，台師大在人文教育領域強、台科大則是科技和實作能力好，跨校選課目前已經3、4千人，學生可多選擇台大系統就讀。

至於政大畢業的陸生涉嫌共諜案，柯文哲說，「沒什麼奇怪的，校園內一定也有CIA，」應該用平常心看待就好，也不要用個案，一竿子打翻一船人。

楊泮池則說，從一中承諾書到陸生涉共諜案一連串的事件，目前仍不知陸生交流會受到什麼影響，台大的立場一直都是強調校園內有著自由學風，從去年8月將承諾書改為聲明書後，陸生數量也沒有因此減少。

不過，楊泮池說，也可能因為台大是陸生的首選，彈性比較大，其他學校可能比較不容易，因此呼籲教育部，應訂定制式的承諾書格式，讓學校有所依循。

針對台大論文造假事件，日前台大教評會做出決議，認為楊泮池「沒有理由需辭職負責」，對此，楊泮池僅回應說，尊重調查結果，也靜待後續教育部和科技部的調查。

(中時)