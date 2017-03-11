萊恩葛斯林曖昧艾瑪史東？傳妻提離婚
金球獎男主角萊恩葛斯林與奧斯卡影后艾瑪史東因為《樂來越愛你》大紅，但沒想到現在卻傳出兩人疑似走太近，讓萊恩葛斯林老婆伊娃曼德絲大吃飛醋，更有八卦媒體爆料，夫妻倆在奧斯卡前夕大吵一架，伊娃更傳已經找好律師準備打離婚官司。
伊娃曼德絲被《Star》踢爆大吃飛醋，全因形男老公萊恩葛斯林和艾瑪史東走太近，兩人為此在奧斯卡前夕大吵一架！在金球獎與奧斯卡紅毯上，伊娃都沒有現身，原因就是她厭倦老公和艾瑪太親密。
知情人士透露，萊恩葛斯林曾和伊娃表示很沮喪在人生重要時刻沒有她的支持，怎知她酸溜溜表示「不需要我支持，因為你有艾瑪支持！」這讓萊恩葛斯林一怒之下離家。甚至有消息指出，伊娃已經聘請好律師準備和萊恩葛斯林離婚，只是雙方發言人對未針對此事作出回應。
(中時電子報)
關鍵字：萊恩葛斯林
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