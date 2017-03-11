黨產會勝訴 吳敦義：有爭議空間
最高行政法院就黨產會凍結國民黨8億多元資金停止執行案，裁定黨產會勝訴。前副總統吳敦義今天對此表示，判決有爭議空間，國民黨應再尋求釋憲或其他有效的途徑，不應放棄。
吳敦義上午到國立中興大學體育館參加國民黨全國青工童玩運動會，在進入會場前，分別針對黨產會勝訴案及國民黨主席洪秀柱曾與陸生共諜周泓旭合照並將照片公布在臉書等進行說明。
對於最高行政法院昨天就黨產會二度凍結國民黨新台幣8億多元資金停止執行案，廢棄原本國民黨勝訴裁定，自行裁定改判黨產會勝訴，可凍結國民黨資金定讞，吳敦義直呼「很意外」。
吳敦義表示，因為原來高等行政法院是判決黨產會敗訴，現在最高行政法院反而逆轉，他覺得這個判決還是有爭議空間，國民黨應該再尋求看看有沒有能夠釋憲或其他有效的途徑，他認為不應該放棄。
至於外界質疑洪秀柱曾與陸生共諜周泓旭合照且為臉書臉友一事，吳敦義則認為，「扯不上關係吧！」他覺得這事跟洪秀柱有什麼臉友都扯不上關係，「不會有問題的」，請大家不要去多所質疑。
吳敦義表示，臉書的朋友又沒有跟當事人有什麼聯繫，臉書的朋友一散出去就幾百、幾千，甚至上萬都有，不要太多聯想。1060311
(中央社)
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