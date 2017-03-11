漢和：共軍建立領導層披露個資制度
加拿大漢和防務評論月刊報導，中共解放軍最新建立領導幹部報告個人有關事項的制度，這些事項涉及婚姻變化、子女移居海外和與台灣人民通婚情況，以及各種收入與投資等。
最新一期漢和防務評論月刊在報導中透露，中共中央軍事委員會政治工作部和紀委最新頒發了「關於軍隊領導幹部報告個人有關事項的規定」，明確列出領導幹部應當報告的個人事項。
這些事項包括：本人婚姻變化的情況；本人持有因私出國（境）證件的情況；本人因私出國（境）的情況；子女與外國人、無國籍人通婚的情況；子女與港澳以及台灣居民通婚的情況。
另有配偶、子女移居國（境）外的情況；配偶、子女從業的情況，包括在國（境）外從業的情況和職務情況；配偶、子女被司法機關追究刑事責任的情況；本人、配偶、子女、父母婚喪喜慶事項辦理的情況。
報導表示，有關文件還規定領導幹部應當報告收入、房產、投資等事項，具體包括：
本人的工資以及各類獎金、津貼、補貼等；
本人從事講學、寫作、諮詢、審稿、書畫等勞務所得；
本人、配偶、共同生活的子女的住房以及房產情況；
本人、配偶、共同生活的子女投資或者以其他方式持有有價證券、股票（包括股權激勵）、期貨、基金、投資型保險以及其他金融理財產品的情況；
配偶、共同生活的子女投資非上市公司、企業的情況；一配偶、共同生活的子女註冊個體工商戶、個人獨資企業或者合夥企業的情況。
報導表示，文件要求領導幹部應當於每年1月31日前，填寫「軍隊領導幹部個人有關事項報告表」。
新任領導幹部應當在任職命令或者黨內任職決定宣布後30天內報告個人有關事項。
漢和月刊發行人平可夫說，這是中共中央軍委主席習近平推行軍事改革的一大重要步驟，並認為「這是習近平召回在美讀書的女兒、不准姐姐經商的重要原因」。1060311
(中央社)
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