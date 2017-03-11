雪隧最低速限提高 首遇假日觀察成效

國道5號雪山隧道從3月10日起調高最低速限至每小時70公里，在宣導期1個月過後，用路人在車流順暢時龜速行車，可處3000至6000元罰鍰。（本報資料照 李忠一攝）

國道5號雪山隧道從10日起，現行最低速限從每小時60公里提升為70公里，宣導期1個月，宣導期在今天（11日）首遇假日，但上午國5南北向車流不多，最低速限提高是否能紓解車流，仍待觀察。

高速公路局坪林行控中心指出，雪隧南下最大通行量是每小時2400至2600輛次，北上由於是上坡，最大通行量為2100至2300輛次，車流超過最大通行量就會有回堵情形。

由於時速低於70公里必須等到4月10日後，且在車流順暢時用路人龜速才會開罰，違者可處3000元至6000元罰鍰，是否能紓解車流、增加雪隧最大通行量，應在宣導期後能看出端倪。

今天雖然是周六，但受到天候不穩定、影響民眾出遊意願，國5車流不多，坪林行控中心表示，已透過交通資訊顯示看板提醒用路人提高最低速限，預估在下午3、4時國5北上車流會增加，屆時應可觀察提高最低速限的初步成效。

(中時)