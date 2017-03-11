雪隧最低速限提高 首遇假日觀察成效
國道5號雪山隧道從10日起，現行最低速限從每小時60公里提升為70公里，宣導期1個月，宣導期在今天（11日）首遇假日，但上午國5南北向車流不多，最低速限提高是否能紓解車流，仍待觀察。
高速公路局坪林行控中心指出，雪隧南下最大通行量是每小時2400至2600輛次，北上由於是上坡，最大通行量為2100至2300輛次，車流超過最大通行量就會有回堵情形。
由於時速低於70公里必須等到4月10日後，且在車流順暢時用路人龜速才會開罰，違者可處3000元至6000元罰鍰，是否能紓解車流、增加雪隧最大通行量，應在宣導期後能看出端倪。
今天雖然是周六，但受到天候不穩定、影響民眾出遊意願，國5車流不多，坪林行控中心表示，已透過交通資訊顯示看板提醒用路人提高最低速限，預估在下午3、4時國5北上車流會增加，屆時應可觀察提高最低速限的初步成效。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。