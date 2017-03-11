林德福走馬上任 立委呼籲查清楚棒協
台灣隊在世界棒球經典賽連敗，掀起體育署改革聲浪，署長位置也換人做。時代力量立委徐永明今天說，新任署長林德福上任後，就做好一件事，好好查清楚棒協，人民禁不起再一次的失信與失望。
徐永明指出，自去年里約奧運以來，部分體育協會與選手爆發爭執，引發社會關注。他長期追蹤接受體育署補助的棒協，發現其資料、數字有許多無法解釋的差異，覺得體壇制度改革，不能再只是光說不練。行政部門若無從著力改變，立法部門就有必要訂定新的「體育團體法」專法，規範各大體育協會。
徐永明說，時代力量所提修法版本，就是想制定一個公平的遊戲規則，捍衛選手的權益，立法原則包括體育團體會員資格擴大，體育選手在理事中要有一定比例席次；體育團體應登記為公益社團法人，強制財務透明；體育團體須遵守親等迴避、職權利害關係人迴避等原則。
徐永明並指出，現任民選首長、政務官和民意代表也不得擔任體育團體理監事，避免有心人士一邊跟體育署拿經費，又要監督體育署，恐有利益衝突，紛擾不斷。而為降低協會與選手之間的爭議，除了選手於培訓及參賽期間納保為必要外，體育署也應設置獨立仲裁機制，處理體育相關的糾紛及申訴。
(中時)
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