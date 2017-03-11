NBA》柯瑞得分超越老爸 勇士卻又連敗

柯瑞生涯總得分雖超越老爸了，卻幫不了勇士躲過連敗命運。(美聯社)

柯瑞11日攻下26分，另有7助攻、6籃板，生涯總得分正式超越自己老爸戴爾柯瑞，可惜他在最後6秒的中距離跳投沒進，勇士無奈以103比102輸給灰狼，本季再吞連敗滋味，看來少了杜蘭特，勇士真的越打越亂了。

打到最後2分37秒，柯瑞3罰全進，幫助勇士追成98比98平手，不過打到讀秒階段，領先1分的灰狼，威金斯竟在最後30.8秒兩罰落空，平白送給勇士逆轉機會，柯瑞最後19.7秒的拋投命中，讓勇士反超1分。

威金斯最後12.8秒再獲兩罰機會，這次他穩穩都命中了，接著柯瑞放棄三分機會，改投中距離竟然沒進，裁判雖經過看重播後，改判僅剩0.7秒進行跳球，當球一落下，比賽也告結束，勇士連最後一擊機會都沒有。

柯瑞儘管超越自己老爸，11日卻也出現6失誤，全場27中10，包含三分球投8中1，整體手感仍很不理想，「浪花弟」克雷湯普生攻下30分，克拉克10分，杜蘭特受傷缺陣留下的得分空檔，目前看來還是無解。

(中時電子報)