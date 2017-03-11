溫羅汀響應杜鵑花季 13獨立書店推優惠

為響應2017台北杜鵑花季，台北市文化局今天說，選在「溫羅汀」舉辦並推出系列活動，像是兩場露天音樂會和串聯溫州街、羅斯福路、汀州路13家獨立書店，走訪打卡享優惠活動。

文化局每年舉辦的創意街區活動，今年特別選在「溫羅汀」舉辦，首波活動響應「2017台北杜鵑花季」，在3月份每個週末推出系列活動，還有兩場分別由市立交響樂團及市立國樂團於大安森林公園音樂台的露天音樂會，兩場於殷海光故居的活動及一場手作書籤活動。

溫羅汀指的是「溫州街、羅斯福路、汀州路」交織而成的街廓，此區擁有豐富的人文地景獨立書店、藝文空間、Live House，以70、80年代各種運動風起雲湧的台灣大學為中心而興起的非主流、自由思想、獨立思考精神，不斷在溫羅汀地深植，孕育出獨特的文化風貌。

文化局說，為響應「2017台北杜鵑花季」，「讀愛溫羅汀」系列活動首登場的是，11日下午2時在殷海光故居舉辦「殷夫人私房料理的秘密」活動，將在故居庭院重現殷夫人的私房料理，並且安排故居內殷海光文物展的導覽解說，讓前來參與的所有民眾一同感受環境的沉靜之美，及領略殷夫人的生活品味。

3月11日及12日晚上7時30分，台北市立交響樂團將在大安森林公園舉辦免費戶外演奏會；26日下午2時在大安森林公園，邀請深耕溫羅汀地區的社造團體綠點點點點舉辦「採植手抄紙書籤工坊」，現場報名參加即可親自體驗手工造紙的過程並帶著充滿春意的書籤回家。

文化局說，凡是參與「2017台北杜鵑花季」系列活動的民眾，至活動現場拍照打卡並上傳至個人臉書，可獲得20元店家折價券，憑此折價券，至溫羅汀地區13間特約獨立書店消費可折抵20元。1060311

(中央社)