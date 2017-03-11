報交通費只給公車費 劉保佑不滿棒協拒打經典賽

中華隊兵敗韓國，Lamigo桃猿老闆劉保佑上電台受訪道出對棒協的不滿。(資料照 陳怡誠攝)

中華隊經典賽預賽3連敗，引發各界撻伐及追究兵敗韓國原因，拒絕接受中華隊徵召經典賽的Lamigo桃猿大老闆劉保佑，10日上電台接受鄭弘儀訪問時痛批棒協，該隊教頭洪一中2008年北京奧運擔任中華隊總教練期間，曾向棒協報銷高雄到台北的計程車費，但棒協只給了公車費，訪談過程中道出對棒協的種種不滿。

針對桃猿拒絕參加經典賽一事，劉保佑指出，許多人都認為中華隊組隊不順是中華職棒與棒協惡鬥的結果，但其實雙方並沒有在鬥，事實是棒協直接搶走，桃猿拒打經典賽都是他個人的堅持。

棒協理事長廖正井11日回應說，他不知道有「公車費」這樣的事，自己也是第1次聽到，如果真有此事，並讓桃猿覺得未受到尊重，他願意道歉，個人去留事小，不要因此打擊棒協工作人員的士氣。

(中時電子報)