報交通費只給公車費 劉保佑不滿棒協拒打經典賽
中華隊經典賽預賽3連敗，引發各界撻伐及追究兵敗韓國原因，拒絕接受中華隊徵召經典賽的Lamigo桃猿大老闆劉保佑，10日上電台接受鄭弘儀訪問時痛批棒協，該隊教頭洪一中2008年北京奧運擔任中華隊總教練期間，曾向棒協報銷高雄到台北的計程車費，但棒協只給了公車費，訪談過程中道出對棒協的種種不滿。
針對桃猿拒絕參加經典賽一事，劉保佑指出，許多人都認為中華隊組隊不順是中華職棒與棒協惡鬥的結果，但其實雙方並沒有在鬥，事實是棒協直接搶走，桃猿拒打經典賽都是他個人的堅持。
棒協理事長廖正井11日回應說，他不知道有「公車費」這樣的事，自己也是第1次聽到，如果真有此事，並讓桃猿覺得未受到尊重，他願意道歉，個人去留事小，不要因此打擊棒協工作人員的士氣。
(中時電子報)
關鍵字：中華隊
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。