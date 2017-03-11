一戶限一犬？ 陸城市養狗禁令愈發嚴苛

隨著經濟發展，大陸養寵物的比例愈來愈高。（圖/新華社）

近年來隨著小家庭與經濟發展，養寵物的風氣也愈來愈盛行，但在高度人口密集的大陸城市內，卻往往容易引發管理與衛生問題。為解決問題，有愈來愈多城市政府，包含北京、西安、哈爾濱、蘭州等，都提出新寵物禁令，不僅限制「一戶限養一犬」，更對飼主有嚴格的規範與查核。對此禁令，雖有不少人表示贊成，但仍有專家認為，這些規定只是「空殼」而已。

據大陸澎湃新聞報導，隨著養狗的居民愈來愈多，讓大陸各城市的「狗患」也逐漸成為政府部門疲於應付的一環。為了更有效地控管民眾養寵物所衍生的事務，大陸許多城市紛紛搬出愈來愈嚴苛的管理規則，南昌、鄭州、北京等地都需要登記辦證，並定期繳納管理費；西安與哈爾濱更嚴格限制「一戶一犬」，海南三亞更限定市民，僅能在晚間8點至隔日早上7點出外遛狗，蘭州則是嚴禁遺棄和虐待寵物，若觸犯者將處以500至2000人民幣（約2,500至1萬台幣）罰款。

大陸各城市為有效控管居民養寵物，紛紛搬出各種限制法令。（圖/新華社）

雖然這些限令都是為了維護秩序，多數民眾也支持規定，但仍有不少飼主抱怨，過於昂貴的管理費用，讓飼養寵物變成一種「懲罰」。就以首都北京為例，按照2003年起實施的《北京市養犬管理規定》，市民養狗必須登記，並定期繳納管理服務費，重點管理區內每只犬第一年為1000元人民幣（約5,000台幣），往後每年為500元人民幣（約2,500台幣）。這樣的費用，被北京當地不少飼主吐槽，「我們不是不願繳管理費，但前提是，我們要看到相應的服務，像在社區裏幫飼主處理狗屎等。」

但這些禁令落實程度到底有多少？不少學者專家多半持保留態度。南開大學社管院教授關信平就建議，「對於居民養狗行為，政府的規範內容不宜太過細，像養狗區域及遛狗時間，都應下放給社區，透過自治協議來取得共識。」但也有學者呼籲，政府應公布相關實行細則與配套方案，讓飼主與其他居民都不會受到侵擾，也使禁令不再只是一紙「空令」。

(中時電子報)