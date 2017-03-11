川普欽點FDA局長 與製藥產業關係匪淺

美國白宮1名官員今天指出，總統川普已選擇與製藥產業關係匪淺的保守派衛生政策專家高特里布醫師，職掌美國食品暨藥物管理局（FDA）。

路透社報導，這項人事案若獲國會參議院確認，高特里布（Scott Gottlieb）將負責落實川普（Donald Trump）大幅鬆綁糧食、藥品、化妝品、營養補充品和菸草相關法規的計畫。

曾針對複雜的藥物定價等敏感衛生議題多次赴國會山莊（Capitol Hill）作證的高特里布，國會對他毫不陌生。他的出線被視為對藥廠和製藥投資人的1項利多。曾任職FDA的高特里布同時也是多家藥廠董事。

貝雅公司（Robert W. Baird）投資分析師史柯尼（Brian Skorney）在1份研究記錄中說：「謝天謝地，是高特里布。我們認為此舉有利該產業發展。」

44歲的高特里布是保守派智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）常駐研究員，也是1家大創投基金的合夥人。曾任FDA副局長的他，經常提倡鬆綁通過新醫藥產品的規定。

FDA前代理副局長、顧問公司綠葉健康（GreenleafHealth）法務部門主管泰勒（John Taylor）律師說：「高特里布知曉FDA如何運作，會帶領它前進，儘管可能不全然會以FDA自在的方式在推動工作。」（譯者：中央社何宏儒）1060311

(中央社)