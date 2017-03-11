炸糊了！湖南麻將桌爆炸 4人嚴重燒傷

中國大陸湖南省一家麻將館日前發生麻將桌爆炸事件，4人嚴重燒傷送醫急救。醫護人員為他們敷上厚厚的黑色藥膏，而受傷的牌友還自拍上傳網路，讓大陸網民直呼「這是用生命在打麻將」。

齊魯晚報微信公眾號報導，湖南邵陽市武岡一家麻將館8日發生麻將桌爆炸事件。事發時，不僅4名牌友被炸傷，旁邊1名圍觀者也受了傷，麻將桌則炸得面目全非，麻將散落一地。

事發後，當地警消介入調查，初步判斷為麻將桌旁疑似放置易燃易爆物品，有人丟菸蒂導致。

受傷的牌友送醫後，醫護人員為他們塗上厚厚的黑色藥膏，這些牌友還微笑自拍上傳網路，並留言表示以後要「洗心革面」，不敢打牌了。

這起事件引發大陸網民討論，有人留言表示「雖然很值得同情，但是我真的忍不住了，哈哈哈哈哈…可是當事人自己怎麼也笑得出來啊」、「四個人同時『詐胡』！精采！沒有之一」。更有人直呼這是「用生命在打麻將」。1060311

(中央社)