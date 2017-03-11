美專家 ：北京應考慮與台灣恢復官方溝通

美專家建議北京應考慮與台灣恢復官方溝通。（本報系資料照片）

總部位於紐約的美國智庫外交政策全國委員會（NCAFP）公佈與中國現代國際關係研究院會談摘要報告，與會美方代表建議，北京應考慮恢復與台灣的官方溝通，並採取措施強化軟實力，以期贏取台灣民心。

這份由前國務院亞太經濟合作會議（APEC）資深官員王曉岷撰寫的報告，紀錄NCAFP於2月27日與北京的中國現代國際關係研究院舉行座談摘要。王曉岷曾分別派駐台北和北京。

摘要中表示，與會美方代表指出，儘管輿論對川普就任前和蔡英文通話，以及川普推文質疑「一中政策」，多所關注，實際上，兩岸關係自蔡英文去年5月上任以來，其實「相當好」。即使北京加諸經濟、外交和軍事壓力要蔡英文接受92共識，蔡英文仍保持維持現狀承諾。美方代表形容川蔡通話，是向台灣人民再保證美國持續支持台灣的一項努力。

美方代表認為，在台灣強烈民意支持下，縱使進一步施壓，中國也不必期望蔡英文會改變立場，美國也不似會修改從1979年來支持兩岸維持現狀，及和平解決的立場。北京若持續施壓台灣，只會讓更多台灣人民反對統一，支持獨立，並削弱對國民黨的支持。

美方代表建議，北京或應考慮恢復與台灣官方溝通，並採取措施強化軟實力，來贏得台灣民心。美方代表期許，前國務委員戴秉國出任台研會會長的任命，表示北京在兩岸政策上考量將更具創造性和正面性。

中方代表則表示，從更重寫教課書，反蔣到消除國民黨黨產證據顯示，蔡英文上任後逐漸邁向獨立；另一方面，蔡英文的新南向政策、與日本反中勢力合作，則在於減少對中國依賴。

曾訪問台灣的中方代表並透露，部分國民黨人士告訴他，民進黨政府拒絕接受「92共識」，北京不應獎勵民進黨政府。中方代表指出，美國應在說服蔡英文改善與北京關係上更盡力，這位代表並揣測，川普最終可能決定不會完全執行目前對台軍售協議，且不會派駐陸戰隊進駐AIT台北辦事處。

另一名中方代表指出，美中兩國，在兩岸議題上的根本差異是，美國支持「和平解決」，中國則是「和平統一」，不接受發展事實獨立的現狀。中方代表認知到美、中間的差異，中國不能靠美國，必須自己掌握；中方代表並認知，即使在馬英九主政時，北京也無法贏得台灣民心。中國大陸別無選擇，只能堅持立場。

這次與談的美方代表除王曉岷外，還有NCAFP會長狄卡洛 、前國務院亞太副助卿李維亞；中方代表則由中國現代國際關係研究院院長季志業領軍。

(中時)