樺達奶茶飄香35年 創辦人陳月枝驚傳猝死

高雄鹽埕區老字號「樺達奶茶」歷史35年，全台直營展店12家，攻佔高雄市各大百貨商場，被網友封為「來高雄必喝」的奶茶，未料傳出創辦人64歲陳月枝，2月底在鹽埕總店住家洗澡，疑因心肌梗塞猝逝，被員工發現倒臥浴室，送醫仍回天乏術，留給員工無限感慨。

陳月枝親力親為經營樺達奶茶，為顧好品牌，堅持直營自己做確保品質，不開放加忙，但也疑似過度操勞，累出病來。有員工說，事發當天凌晨12點多，仍見陳月枝在辦公室忙著備貨，接著才到3樓，未料一早驚見她猝死浴室。

今天樺達奶茶總店正常營業，但員工避談老闆娘死訊，打起精神繼續做生意，要延續她的精神及顧好品牌價值。

陳月枝一手打造奶茶王國，成為網友心中「來高雄必喝奶茶」，她堅持茶飲得用現泡的，調和出絕佳比例奶茶，美容、益壽奶茶也是招牌，而不加冰塊是特色，另外珍珠也是內行人必點的。目前全台從北到南有12家直營店，大多開在人潮聚集的百貨公司或商圈。

(中時)