陸工信部長：盼台灣對陸企更開放
針對中國大陸清華紫光集團先前欲收購台灣半導體廠未果，大陸工業和信息化部長苗圩今天說，大陸鼓勵和支持台資企業繼續到大陸發展，台灣也應該對陸企赴台持更開放態度。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會，邀請苗圩出席。他在回答台灣媒體提問時，作上述表示。
苗圩說，清華紫光想收購台灣半導體廠商，完全是「企業和企業之間的」行為，中國大陸希望開放「是雙向的，不是單向的」。
他表示，中國大陸既鼓勵和支持台資企業繼續前來發展，同時台灣也應該對陸企進入台灣持更開放的態度，兩岸之間產業攜手發展，對兩岸經濟都有好處。
苗圩提到，兩岸產業有競爭性，但是更多的仍是互補性。台灣在半導體產業等領域中，仍有很大優勢。如今中國大陸也在發展通訊產業，而通訊產業包括其他產業的發展都離不開半導體晶片。中國大陸仍歡迎、支持台灣產業前來發展，分享發展成果。
他說，台積電在南京的新廠目前仍在建設，另有其他台資企業也在福建設廠，未來1、2年內很可能就會投產銷售。1060311
(中央社)
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