李振昌美職棒大聯盟春訓 中繼無失分

美國職棒大聯盟MLB春訓賽事，效力科羅拉多洛磯隊的台灣投手李振昌，今天接替先發投手中繼2人次，無失分。

洛磯對戰辛辛那提紅人隊的比賽由洛磯先攻，洛磯打者派特森（Jordan Patterson）首局的2壘安打獲2分打點，攻守交替後展開反攻，紅人靠著安打和洛磯野手失誤與先發投手馬奎斯（German Marquez）四壞保送，2局打完4比2超前。

3局下馬奎斯三振紅人打者薛伯勒（Scott Schebler）後，面對首局下擊出內野滾地但帶著1分打點並且替紅人首開紀錄的瑞本（Ryan Raburn），洛磯決定換李振昌試身手。

瑞本面對李振昌擊出游擊方向滾地球1壘前被封殺，2出局，卻四壞保送打者溫克（Jesse Winker），面對打者艾雷拉（Dilson Herrera）發生暴投，溫克進占2壘，還好最後解決艾雷拉，李振昌無失分，防禦率依舊是0。1060311

(中央社)