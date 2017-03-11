魔鬼終結者再起 阿諾傳回歸政壇

魔鬼終結者阿諾史瓦辛格主持電視節目，收視率慘敗，遭美國總統川普嘲諷。加州近期傳出阿諾可能投入聯邦參議員選舉，美國政壇和影壇又有好戲可看。

川普過去主持實境秀，舉辦選美，也算是娛樂圈中人，如今他把電視節目的娛樂效果帶進華盛頓，讓美國政壇天翻地覆。演員阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）2003年當選加州州長時，也引起美國西岸政治海嘯。

奧地利裔的阿諾擁有7次世界健美先生頭銜，以電影「魔鬼終結者」（Terminator Salvation ）成為票房保證，2003至2011年當選暨連任加州州長，重寫前總統雷根（Ronald Reagan）由影壇轉進政壇的傳奇，如今傳出將以獨立人士身分投入2018年加州聯邦參議員選舉。

網路媒體Politico報導，加州共和黨圈內盛傳阿諾可能以獨立派參選聯邦參議員，在川普效應帶動下，可能動搖美國西岸的兩黨政治局面。

阿諾近期再度於推特（Twitter）重推他在美國選舉前夕的談話，「我不斷想到林肯總統的談話，我們不是敵人，我們都是美國人。」

阿諾的政治野心明確，他還推文「這雖然不是什麼吸引人的標題，但現在是解決舞弊和終結不公正選區劃分的時刻，就像過去我們在加州的作為。」

加州政壇盛傳，早前川普和阿諾口角，表面看來是川普對阿諾在競選期間不支持他耿耿於懷，報一箭之仇，但背後是為拉抬阿諾的政治前途。加州一如預期在總統大選時是民主黨的天下，想要翻轉，唯有出奇招。

話說美國國會表演性質濃厚，民主黨籍聯邦參議員佛蘭肯（Al Franken）出身喜劇演員，共和黨籍聯邦眾議員達菲（Sean Duffy）則來自電視實境秀，再加個阿諾只會更熱鬧，話題性十足。

阿諾如果真的參選和當選，至少還有16個月的時間和川普打對台。如果川普硬是連任，美國政治喜劇恐怕還有得看。

無論是自抬身價，還是加州共和黨人打選舉刺客如意算盤，還是川普暗助，阿諾要進國會的挑戰不低。

首先他不算政治素人，阿諾擔任州長期間毀譽參半，負評不少，加州選民未必買帳。再者，民主黨對手爭取連任的現任參議員范士丹（Dianne Feinstein）氣勢甚強，阿諾未必能在兩黨競爭中勝出。1060311

(中央社)