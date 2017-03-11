BBC趣聞 IMDb新增F級電影分級制

英國廣播公司（BBC）精選本週多則新知妙聞，例如IMDb新增「F級」女性主義電影分級制度；美國總統川普被拍到重要場合用膠帶固定領帶；身材較矮小的男性，禿頭機率較高。

●IMDb推出F級分級制 爭取女性權益

每個月吸引逾2億5000萬人次造訪的網路電影資料庫（IMDb），採用「F級」分級制度標記由女性執導、編劇或是通過性別歧視審查制度貝克德爾測驗（Bechdel Test）的影片。

「F級」分級制度是在2014年由英國巴斯電影節（Bath Film Festival）總監荷莉塔奎尼（Holly Tarquini）所創，如今英國已有40多間戲院和電影節都採用這種分級制度。

IMDb創辦人兼執行長尼德漢（Col Needham）表示：「F級分級制度是一種很棒的方式，能彰顯在大銀幕前和攝影機後的女性。」

目前約有2萬1800部電影被標記為「F級」，只要滿足以下任一條件即是「F級」影片：女性執導；女性編劇；有主張個人權力的重要女性角色。

「冰雪奇緣」（Frozen）、「2016美國甜心」（American Honey）和「BJ有喜」（Bridget Jones's Baby）均滿足以上3項條件。

其他被歸為「F級」的影片還有「大都會」（Metropolis）、「功夫熊貓2」（Kung Fu Panda 2）、「列車上的女孩」（The Girl on the Train）、「辣媽辣妹」（Freaky Friday）、「動物農莊」（Animal Farm）和「紳士愛美人」（Gentlemen Prefer Blondes）。

●時尚絕緣體 川普用膠帶固定領帶

過去1年來，美國總統川普不少次被拍到領帶飛在半空中，以透明膠帶取代領帶夾來固定領帶兩端的出糗畫面。

川普1月在就職典禮上，他人生中最重要的1天，就被拍到用透明膠帶固定他的招牌紅領帶。

就職典禮過後幾天，1月26日川普搭乘空軍一號抵達馬里蘭州安德魯空軍基地（Andrews Air Force Base），他走出軍機向民眾打招呼時，貼有膠帶的領帶再度原形畢露。

時尚專家和網友批評他不斷使用膠帶固定領帶，許多人也對他為何執著要貼膠帶，而不好好用領帶夾滿頭問號。

●身材矮小歐洲男性 早禿機率高

根據最新出爐的報告，身材矮小的歐洲男性得面對的疾病與傷自尊清單又多了1項，那就是早禿機率較高。

法新社報導，波昂大學（University of Bonn）教授海爾曼海姆巴赫（Stefanie Heilmann-Heimbach）告訴法新社：「身高較矮的男性掉髮的機率似乎較高。」

「我們的數據顯示，造成禿頭的基因，有一部分通常會與較矮的身高有關。」

海爾曼海姆巴赫表示，這篇刊登在「自然通訊」（Nature Communications）的研究，識別出63種「增加早禿風險」的基因變異。

●不必再猜了 愛黛兒證實完婚

經過多年來的揣測，英國流行音樂天后愛黛兒（Adele）證實，她已和長久以來的伴侶柯尼基（Simon Konecki）結婚。

柯尼基曾是金融家，他創立慈善機構drop4drop，致力開發全球各地的清潔飲用水。

這對夫妻育有1名4歲的兒子，不過由於愛黛兒試圖保有隱私，在此之前對於是否已婚始終不願明說。

法新社及美國娛樂網站「娛樂線上」（Eonline）報導，愛黛兒在澳洲布里斯本（Brisbane）一場演唱會上介紹2011年成名曲「像你一樣的人」（Someone LikeYou）時，證實結婚的消息。

她上個月在第59屆葛萊美頒獎典禮上發表得獎感言時，現場歌迷也聽到她說感謝「我的老公和我的兒子─你們是我做下去的唯一理由」。

●尼安德塔人不愚鈍 會治牙痛

最新研究顯示，1名年輕尼安德塔人牙齒經過分析，發現距離盤尼西林（青黴素）發明將近5萬年前，這名受牙膿腫折磨的尼安德塔人曾吃含有天然抗生素和止痛成分的綠色植物。

法新社報導，這項最新研究以更正面的觀點，重新定位我們滅絕已久的遠親尼安德塔人，外界長久以來認為尼安德塔人較為愚鈍。

研究人員表示，這名住在西班牙艾爾席卓恩（El Sidron）的男子曾吃一種名為青黴菌屬的抗菌，並咀嚼含有水楊酸的楊樹木，水楊酸是現代阿斯匹靈的活性成分。（譯者：中央社陳昱婷）1060311

(中央社)