醉漢路倒 黑狗徹夜守護主人

一名陳姓男子（左2）在便利商店前酒醉路倒，跟隨他前往的一隻黑狗，徹夜守候在他身旁，直到消防人員將他叫醒。（翻攝畫面）中央社記者江俊亮傳真 106年3月11日

一名陳姓男子（左2）在便利商店前酒醉路倒，跟隨他前往的一隻黑狗，徹夜守候在他身旁，直到消防人員將他叫醒。（翻攝畫面）中央社記者江俊亮傳真 106年3月11日

陳姓男子昨晚從嘉義縣徒步到嘉義市買酒，卻在便利商店前喝醉，跟隨他前往的一隻黑狗，徹夜守候在他身旁，直到消防人員將他叫醒。

嘉義市消防局今天上午7時許受理民眾報案，指台林街一家便利超商前有1名男子路倒，需要救護車送醫；救護人員抵達現場時，才發現是民眾酒醉路倒。

救護人員發現路倒男子身旁有一隻黑狗守護，於是將路倒民眾叫醒，所幸黑狗性情溫馴，並未攻擊救護人員。

45歲酒醉的陳姓男子表示，他昨晚從嘉義縣民雄鄉十九甲走到嘉義市台林街買酒，接著就坐在便利商店門口自酌自飲，沒想到因酒醉而睡著。

滿身酒味的陳男表示，身旁的黑狗是自己飼養的，昨晚跟隨他到嘉義市買酒，他已經逐漸清醒，不需要救護送醫。

救護人員勸導陳男，最近深夜至凌晨天氣寒冷，戶外睡覺不是好的方式，所幸有忠犬守護在旁照顧，而且喝酒過量有害健康，甚至可能發生危險或摔傷，希望以後別再這麼做了。1060311

(中央社)