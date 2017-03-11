醉漢路倒 黑狗徹夜守護主人
陳姓男子昨晚從嘉義縣徒步到嘉義市買酒，卻在便利商店前喝醉，跟隨他前往的一隻黑狗，徹夜守候在他身旁，直到消防人員將他叫醒。
嘉義市消防局今天上午7時許受理民眾報案，指台林街一家便利超商前有1名男子路倒，需要救護車送醫；救護人員抵達現場時，才發現是民眾酒醉路倒。
救護人員發現路倒男子身旁有一隻黑狗守護，於是將路倒民眾叫醒，所幸黑狗性情溫馴，並未攻擊救護人員。
45歲酒醉的陳姓男子表示，他昨晚從嘉義縣民雄鄉十九甲走到嘉義市台林街買酒，接著就坐在便利商店門口自酌自飲，沒想到因酒醉而睡著。
滿身酒味的陳男表示，身旁的黑狗是自己飼養的，昨晚跟隨他到嘉義市買酒，他已經逐漸清醒，不需要救護送醫。
救護人員勸導陳男，最近深夜至凌晨天氣寒冷，戶外睡覺不是好的方式，所幸有忠犬守護在旁照顧，而且喝酒過量有害健康，甚至可能發生危險或摔傷，希望以後別再這麼做了。1060311
(中央社)
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