防癌!專家：早生和多生小孩 有效預防乳癌

乳癌是女性大敵，每年新增逾1萬名乳癌患者。為了早期預防、早期治療，我國現提供65歲以上女性、每2年一次乳房攝影篩檢。(達志)

乳癌是女性大敵，每年新增逾1萬名乳癌患者。為了早期預防、早期治療，我國現提供65歲以上女性、每2年一次乳房攝影篩檢，但篩檢人數僅為應篩檢人數的4成。專家表示，乳房攝影可降低41％乳癌死亡風險，以及30％晚期乳癌發生率，此外，「早生和多生小孩」，也可因減少女性荷爾蒙而降低乳癌風險。

據衛福部國健署統計，我國2013年乳癌新增患者為1萬1281人據，平均每46.6分鐘，便有一人罹患乳癌。台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙表示，不同於國外的乳癌好發年齡為65歲以上，我國乳癌好發年紀在45~54歲，較國外低出不少，原因包括「生育時間晚、初經早、停經晚」，讓身體易受女性荷爾蒙的影響而罹患乳癌。

我國補助45~69歲的婦女、每2年做一次乳房攝影篩檢，若二等親內有乳癌病史，年齡則提前至40歲。陳秀熙研究發現，1999~2009年國健署每2年一次乳癌免費X光篩檢、超過142萬9千名女性，相較每年只做臨床理學檢查的女性，可降低3成晚期乳癌發生率，更降低4成乳癌死亡率；他強調，這些數字和挪威、瑞典、芬蘭、加拿大等國家調查相同。

不少女性擔心乳房攝影會「過度診斷」，讓自己平白擔心受怕。陳秀熙強調，相較於國外的20~40％過度診斷率，「我國僅13％，遠低於國際平均」，主因是我國女性乳房組織比較緻密、得到癌症時間也較早，故誤診率相對較低。他進一步指出，我國因為好發年紀較輕、病程也較短，應維持現行每2年一次的乳房攝影，不應學習國外的每3年一次。

(中時)