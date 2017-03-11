日311大震災6周年 重建路仍遙
逾2萬人犧牲的311東日本大震災至11日已發生6年，現在日本全國仍有約12萬3千人過著無家可歸的避難生活，東北沿岸的災區人口大幅減少，復興重建的路途仍然遙遠。
日本各受災地從一早起便各自舉行追悼儀式，日本全國在地震發時的11日下午2點46分也將為全體犧牲者默哀祈禱。
日本警察廳統計指出，至3月10日已確定東日本大地震在12都道縣造成1萬5893人死亡，6縣失蹤人口仍有2553人。根據復興廳的統計，因避難生活導致健康惡化等，即所謂「震災關聯死」的人數達3523人。總計震災犧牲者至少達2萬1969人。
福島縣自4月1日起，許多原本禁止進入的避難指示區將解除禁令，允許當地居民返鄉，但仍有許多居民表示不願返回原居住地，可看出福島的重建課題仍堆積如山。巖手、宮城、福島縣沿岸的14市町村的人口也與震災前相比減少了10%以上
福島第一核電廠的廢爐作業雖進行中，但專家估計約需花30至40年。福島第一核電廠的3座核子反應爐發生爐心熔毀，廢爐的最大難關是，如何取出爐心中攙雜著熔化的核燃料之硬體堆積物。東電上個月使用機器人調查2號反應爐的安全殼內部情形，爐內偵測到每1小時達210西弗(sievert，SV)的高輻射量。
輻射污水的因應對策方面，東電原本預定在1號至4號機組周圍建「凍土牆」阻隔汙水，但地下水凍結的情形不如預期。
核電廠內儲存槽保管的汙水量已近94萬噸，水槽逾900座，至今仍沒有更好的最終解決辦法。
(中時)
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