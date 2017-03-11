嘆婚姻就是場賭博 宅女小紅竟稱「女人真是好雞歪」

宅女小紅寫的文章常引起粉絲共鳴。(圖/本報系資料照)

不以真面目示人的麻辣部落客宅女小紅，常發表文章與粉絲探討生活點滴，這次她分享男人婚前婚後一個樣，但女人總要變為人妻才能有深刻體悟，讓她自嘲「女人真是好雞歪」。

宅女小紅在臉書分享自創文章，名為「婚姻就是一場賭博啊」，她表示婚後才知道男人居然轉變如此大，宛如變成樹懶投胎，不論做什麼事情都要三催四請，原本婚前在男人心中地位是相當崇高，婚後則被一堆鳥事所取代，這讓她為婚姻下了註解，就是婚前的好婚後未必好，就如同賭博一般看各人造化，事前幻想是沒有用，既然走入婚姻就要看開一點才能長久。

最後她也感嘆男人總是過與不及，不像女人總是走在平衡點上，不過話鋒一轉則表示其實女人才是最難搞的，不過怎樣總是嫌東嫌西，這也不行那也不行，甚至還自嘲「女人真是好雞歪」，對此也讓許多嫁做人婦的粉絲直呼有感，還開玩笑表示「大家嫁的根本就是同一個老公」。

(中時電子報)