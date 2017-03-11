陸生涉共諜案 潘維剛盼不要有政治操弄
在台陸生周泓旭涉嫌共諜案遭司法羈押禁見。宣布參選國民黨主席的前立委潘維剛今天表示，這件事法官還在認定，希望兩岸敏感時刻，所有作為應依照事實，不要有政治操弄。
潘維剛上午在台北興安國宅舉辦「號召十萬黨員回家」活動。潘維剛說，這是她從小長大的地方，跟這裡有特殊淵源跟感情，從這裡出發代表希望國民黨也像大家庭，把家裡的人找回來，感覺這份溫暖、展現力量。
談到陸生涉及共諜案，潘維剛說，這件事法官還在認定，她認為，目前民進黨政府有很多作為都是政治算計，造成大家不安。尤其兩岸急凍，動輒得咎，希望在這樣的敏感時刻，所有作為應該依照事實，不要有政治操弄。
媒體報導，國民黨主席洪秀柱先前和周泓旭握手照片分享在洪秀柱的臉書上；國民黨文傳會副主委毛嘉慶也與周泓旭是臉友。但洪辦表示，洪秀柱不認識周泓旭，毛也說，不認識周泓旭且已刪除好友。
被問到如果周泓旭是臉友，會怎麼做？潘維剛說，應該會讓它存在，但希望所有東西是實際發生，不要有刻意操作的情形。潘維剛表示，此事還是要等法院認定，依法執行。
談到兩岸主張，潘維剛說，希望兩岸和平帶來幸福希望，動盪只有帶來不安，也深信所有人知道，國民黨對兩岸問題做得到也做得好，但民進黨做不到；她支持九二共識、一中各表，期盼兩岸有更多紅利全民共享。
對於目前在黨主席選舉參選人民調排名落後，潘維剛說，她起步比較慢，民調滿符合實際的。不過她說，連署部分，過關應該不成問題。1060311
(中央社)
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