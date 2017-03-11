林書豪14分2助攻 前3節籃網落後

美國職籃（NBA）布魯克林籃網今天作客達拉斯小牛，前3節結束籃網73比74落後，林書豪拿下14分2助攻4籃板。

上半場結束籃網49比46領先，林書豪拿下12分2助攻3籃板。

下半場小牛有裡有外，尤其柯瑞（Seth Curry）的「四分打」，一口氣反以64比61超前，籃網則靠著替補球員懷海德（Isaiah Whitehead）的外線縮小差距。1060311

(中央社)