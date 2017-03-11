下班後LINE交辦工作 雇主應給加班費

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老闆別再下班亂用LINE交辦工作了！新北市勞工局今天指出，104年首度受理下班後雇主以LINE交辦工作，要求勞工在家提供勞務的仲裁申請，仲裁委員會認定資方應給付加班費。

通訊軟體LINE在台灣普及率超高，許多雇主在上班時間用來指派工作，甚至下班後，持續對勞工傳LINE盯工作進度。勞工局在民國104年首度受理下班後雇主以通訊軟體交辦工作，要求勞工在家提供勞務的仲裁申請。

仲裁委員會日前作成新北府勞仲字第2號仲裁判斷書，認定資方應給付加班費。

根據仲裁判斷書內容，資方主張，勞工只需在家以LINE通知其他員工取消加班，每月只花30至40分鐘，並補助電話費200元。

不過，仲裁委員根據勞方提供完整的通訊紀錄資料，依LINE的對話頻率、次數、內容、前後密接程度及實際通話時間進行綜合判斷，認定確有工作場域外提供勞務的事實，必須按分鐘為單位計算加班費。

仲裁委員會認定，本案勞工平日加班358分鐘、假日加班1007分鐘，依勞工薪資新台幣2萬5200元計算，資方應補發2598元加班費。1060311

(中央社)