河堤公園溺水意外 40歲男子急救中

高雄市河堤公園今早驚傳一起溺水意外，民眾10點多行經公園，發現年約40歲男子浮在水面、臉部朝下，一動也不動，趕緊通報警消到場處理，男子被救起已無生命跡象，緊急送往高雄榮總急救，目前恢復心跳，但仍無意識。警方說，現場無遺書及身分證件，詳細溺水原因及身份有待進一步調查。

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