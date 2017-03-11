誤將油門當煞車 車子撞進超商

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蕭姓駕駛疑誤將油門當作煞車，造成車輛爆衝撞進超商用餐區，幸好時值深夜無人在此用餐。(劉宥廷翻攝)

警指出，蕭姓駕駛未受傷、酒測值為0，全案受理交通事故成案，賠償事宜由雙方當事人自行協調。(劉宥廷翻攝)

鳳山分局五甲所11日凌晨2時40分獲報，林森路南和路口7-11超商遭人駕車撞進，警到場驚見落地窗玻璃碎滿地、架上商品散落；警調查，22歲蕭姓駕駛剛考取駕照，疑誤將油門當作煞車，造成車輛爆衝撞進超商用餐區，幸好時值深夜無人在此用餐。

警指出，蕭姓駕駛未受傷、酒測值為0，全案受理交通事故成案，賠償事宜由雙方當事人自行協調。

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(中時)