高市驚傳一家4口燒炭 狠父帶3子輕生被救回
高雄市三民區陽明路驚傳一家四口燒炭輕生，今天中午近12時，45歲陳姓男子今午狠心帶3名稚子在住家2樓臥房燒炭輕生，幸被回家的胞姊及姪子及時發現，通報警消前往處理，4人經送醫搶救恢復意識、心跳，但仍需住院觀察，詳細輕生原因有待警方進一步調查，預計下午1點30分召開記者會說明。
陳姓男子與太太還沒離婚，獨自撫養3名稚子，雙方幾乎無來往。陳男在陽明路與胞姊一起開檳榔攤，時間約莫半年，但今早鄰居發現檳榔攤無營業，不久即傳出輕生消息。
警方指出，陳男現場遺留7封遺書，多半寫給朋友及姐妹，「請原諒我這個廢物弟弟不告而別，希望來世還能做你的弟弟」，但陳姓男子隻字未提為何狠心要帶孩子步上絕路，是否有債務問題，或是其他因素逼上絕路，警方將待陳男狀況穩定後再問訊釐清。
警消表示，11日11時54分獲報，有民眾疑似燒炭自殺，共6車12人前往搶救，12時10分回報4名傷者均由消防局救護車送醫，現場確認後為父親帶3個小孩燒炭，父親送聖功醫院，三名小孩分別送高醫、國軍802醫院、高雄長庚醫院。
初步了解，送醫傷者包括1名45歲男性，意識清醒；另有1名約5歲小男童，意識模糊，5歲小女孩，對聲音有反應，另1名3歲小女童意識清醒。
警消到場調查，這名父親燒炭地點在二樓房間，家屬發現後，已將用來燒炭的烤肉盤放到一樓廁所內。
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