郝龍斌韓國瑜同台 互讚優秀
國民黨主席參選人韓國瑜、郝龍斌上午同時出席雲林婦聯會模範婆媳表揚大會，一致強調國民黨必需是個有強大力量及理念的在野黨，才能發揮監督功能，讓台灣更好。兩人並展風度，互讚對方優秀能力佳，郝說若當選會重用韓。
郝龍斌一早由雲林縣農會總幹事簡明欽陪同，到北港朝天宮參拜媽祖，並尋求董事長蔡咏鍀等人支持，接著馬不停蹄地趕往虎尾參加婦聯會模範婆媳暨績優村里小組召集人表揚大會。
郝龍斌抵達會場前，韓國瑜由妻子李佳芬相隨已先到，他以台積電董事長張忠謀摔倒新聞引發國內震驚為例，指出台灣經濟脆弱到，竟然一位85歲老人跌倒就能引起震撼，「這樣怎麼會有希望？」唯有國民黨強大有力量、有理念，台灣才有希望，他有信心帶領國民黨成為強大的在野黨。
韓國瑜致詞時，郝龍斌專心在台下聆聽，韓並稱讚郝也很優秀，兩人並握手致意。
郝龍斌表示，韓國瑜是他台北市長任內的台北農產總經理，能力很好，是名戰將，若他當選黨主席，一定會重用，讓韓參選，希望大家給他機會為黨打拚，讓國民黨強大，讓台灣有希望。
外界針對主席之爭造成黨分裂的說法，郝龍斌以家庭成員選家長比喻，該為選後還是團結的一家人，不會分裂，像他絕不會抨擊自己同志，只會批評民進黨，所以只要所有同志摒除外鬥外行，內鬥內行的惡習，拿出實際行動，而不是說說而已，國民黨一定可以再起。
郝龍斌並強調，國民黨的希望在年輕人，因此這次所有組織、文宣等全部晉用年輕人，例如雲嘉南競選總幹事就是前雲林縣長張榮味兒子張鎔騏，讓黨更貼近新世代。
(中時)
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