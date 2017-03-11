新北勞工局：下班後LINE交辦工作算加班
一名勞工控訴下班後雇主以LINE交辦工作，仲裁委員會認定資方應給付加班費。新北市勞工局今天表示，雇主在下班後或假日，以通訊軟體、電話等要求勞工工作，仍算加班。
勞工局表示，雇主指揮監督下提供勞務或受令等待提供勞務，即屬勞動基準法所稱的工作時間。
勞工局統計，近3年一共受理34件仲裁案，居全國第一，占全國總案量（45件）75.6%，協助勞工爭取金額約達新台幣453萬元。
勞資爭議除向勞工局申請調解處理紛爭，即使調解不成立，雙方仍可共同申請交付仲裁，或是不經調解程序直接申請仲裁。
勞工局長謝政達說，仲裁案都在勞工局召開，平均只召開兩次仲裁庭，選擇獨任仲裁人處理天數65天，選擇仲裁委員會也只需要88天，仲裁判斷與法院判決具有同一效力，遠比舟車勞頓跑法院興訟來的有效益。
勞工局表示，若勞工朋友對於調處程序有任何疑問，可於每週一至五上班時間撥打「勞工法令諮詢專線」（02-2960-3456分機6528-6531）諮詢。1060311
(中央社)
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