與陸生共諜合照 洪秀柱：不值得渲染

國民黨主席洪秀柱（前）11日對於自己曾與陸生共諜周泓旭合照及將照片公布在臉書一事指出，青年朋友到處都有，彼此見到打招呼及拍照很正常，是很平常的事情，不值得大肆渲染。中央社記者郝雪卿台中攝 106年3月11日

國民黨主席洪秀柱今天對於自己曾與陸生共諜周泓旭合照及將照片公布在臉書一事指出，青年朋友到處都有，彼此見到打招呼及拍照很正常，是很平常的事情，不值得大肆渲染。

洪秀柱與前副總統吳敦義上午一前一後到國立中興大學體育館參加國民黨全國青工童玩運動會，在進入會場前，兩人都分別針對黨產會勝訴案及洪秀柱曾與陸生共諜周泓旭合照並將照片公布在臉書等接受採訪說明。

洪秀柱對於自己曾與周泓旭合照，並將照片公布在自己臉書一事指出，青年朋友到處都有，大家彼此見到面打招呼及拍個照，這是太正常也太普通的一件事情，不值得大肆渲染，她覺得很正常。

洪秀柱表示，根據報載認識周泓旭的人不是都說感覺不出來，還說是一個很會讀書的書呆子型的好學生，這事情發生後，她並沒有外傳將合照從臉書秒刪，這張照片是在大學演講時周泓旭過來打招呼時拍下的，請大家不要無限上綱。

此外，對於最高行政法院昨天就黨產會二度凍結國民黨新台幣8億多元資金停止執行案，廢棄原本國民黨勝訴裁定，自行裁定改判黨產會勝訴，可凍結國民黨資金定讞，洪秀柱指出，只好尊重法院的裁定。

洪秀柱認為，由此可見監察委員提名人陳師孟的威力也是很強的，陳師孟一上來，只要法院碰到藍軍打官司的事情，大概都沒有希望了，「這是我們要的司法改革嗎？」1060311

(中央社)