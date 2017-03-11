日本加油的背後 311災民遭孤立辛酸
關根颯?的家在日本2011年311震災中被摧毀，她與家人在緊接而來的核災恐慌中逃離。然而，對她來說，在尋求庇護的社區所遭受的孤立與汙名，恐怕更加殘忍。
法新社報導，關根的新同學，給她的不是同情，比較多的反而是令人難受的言語霸凌，而在這個弱者及與眾不同的人很容易被排斥的國家，這只是盛行的歧視行為的1種。
「她是福島的小孩，會傳染輻射」，15歲的她，在離廢棄的福島核電廠與被蹂躪的東北很遠的新家，過去默默忍受這類對撤出災民來說相當普通的嘲諷。
關根告訴法新社：「我家在地震中倒塌且被海嘯捲走。」「我有個親戚因為這場災難喪生，我們得逃離核災意外。」
「但經歷過這些後，我卻在學校遭到霸凌。」這名15歲女孩說：「我覺得很難過，很想死。」
關根現在搬回離她老家較近的地方居住，而她只是在原本尋求庇護的城市中，遭受孤立、排斥甚至暴力的眾多大人與小孩中的其中1個。
「加油，日本！」這句在日本耳熟能詳的口號，旨在將人們團結在一起。
然而，在實際的街坊，難民所遭受的對待往往卻相當冷酷。（譯者：中央社許湘欣）1060311
(中央社)
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