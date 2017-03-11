綠島海岸重油污染 綿延10公里
綠島海岸線遭重油汙染，海巡署八一大隊綠島安檢所長蕭肅平今天表示，遭汙染海岸長達10公里，環保局及東管處等單位人員上午已登島勘查、初步處理，後續將交由環保署專業評估後處理。
海巡署東部地區巡防局第八一岸巡大隊綠島安檢所長蕭肅平說，油汙汙染範圍從綠島燈塔西北方綿延東北方的柚子湖，長達10公里，最嚴重部分在綠島燈塔至中寮港，沿岸沙灘均散佈黑油汙泥，景象怵目驚心。
蕭肅平表示，從跡象研判可能是郵輪、貨輪等大型船隻在公海排放廢棄重機油，汙油再隨浪漂到綠島；分布範圖極廣，不僅岸際，連海底都被汙染。
島上海巡人員上午會同鄉公所、環保局及東部海岸國家風景區管理處人員勘查，並初步處理，蕭肅平說，待環保署專業評估後，將協助處理汙染，儘早恢復綠島乾淨的海岸。1060311
(中央社)
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